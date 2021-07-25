Российские туроператоры допустили появление путевок в Египет по 300-500 долларов. Это станет возможно при условии, что на египетские курорты будет выполняться больше чартерных рейсов. В данный момент таких рейсов очень мало, и из-за этого отдых в Египте может стоить дороже обычного.

Кроме того, в российском союзе туриндустрии напоминают, что июль и август – это невысокий сезон для Египта.

Чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновятся с 9 августа. Они прерывались после теракта на борту рейса «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.