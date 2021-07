Нельзя обвинять The Lancet в несвоевременной оперативной публикации данных о COVID, так как это задача ВОЗ – эксперт

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов считает, что нельзя обвинять медицинский журнал The Lancet в несвоевременной оперативной публикации данных о распространении COVID-19, так как это задача Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Журнал (The Lancet) никому ничего не должен, он, конечно, заинтересован такие сведения публиковать достаточно быстро, но с другой стороны, здесь же далеко не вся информация предоставлена. Я думаю, что у журнала должно быть достаточно времени, чтобы убедиться, что информация достоверная, что она правдива и отражает истинную информацию. Такой ответ должен публиковать не журнал, а ВОЗ», — сказал эксперт.

При этом С.Нетесов считает, что в случае оперативной публикации данных о распространении коронавируса могла бы спасти людей в самом начале пандемии, если бы на нее обратила внимание ВОЗ.

«Если бы эта информация своевременно появилась в докладе ВОЗ, то ситуацию можно было бы изменить во время, так как на эти сведения обращают внимание сразу же. ВОЗ является главным источником информации об эпидемии, а не журнал The Lancet», — убежден он.

Ранее Daily Mail написала, со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара, что с начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их.

С.Нетесов уверен, что редакция журнала «Ланцет» должна ответить на публикацию «Дейли Мейл» и обвинения в свой адрес.

«Сама ситуация вызывает вопросы и к журналу, и к самому Фарарру. Почему Джереми Фаррар только спустя 1,5 года об этом написал? Из текста непонятно, когда он об этом узнал. Лучше всего подождать сведений от самого журнала «Ланцет», потому что на такую публикацию нужен выверенный и правдивый ответ», — отметил он.