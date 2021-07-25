В Благовещенске скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков.

Курдюков больше недели провел в коме, врачи пытались его спасти, но отек мозга стал причиной смерти. Факт кончины министра подтвердил в своем инстаграме губернатор области Василий Орлов. 17 июля чиновник повздорил на базе отдыха «Берлога» с неизвестными. Как сообщает ТАСС, в результате конфликта он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Была ли она следствием падения или министра избили предстоит выяснить следствию. Телеграм-канал База сообщает, что Курдюков заступился за жену, к которой пристали другие отдыхающие. Пока официального подтверждения этой информации нет. Позже чиновника нашли в бессознательном состоянии и отправили в больницу. По факту возбуждено уголовное дело.

Александр Курдюков родился в Благовещенске. Он был назначен на должность министра в январе 2021 года.