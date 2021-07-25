Чуть более 24 тысяч новых случаев коронавируса было зафиксировано в России за минувшие сутки. Скончались 779 человек, на 20 меньше чем накануне. В Москве по-прежнему самый высокий прирост случаев заражения, он составляет на сегодняшний день 3406, на 30 больше, чем днем ранее. Скончались в столице 103 заболевших. Всего с начала пандемии в городе умерло чуть более 25 тысяч. Мэр города Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности сделать прививку от коронавируса.

Ранее Собянин выразил уверенность, что Москва прошла пик заболеваемости.