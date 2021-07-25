По мнению Павловского парад к Дню ВМФ в Петербурге демонстрирует нарастающую тенденцию к иллюзорным ценностям в стране

Политолог Глеб Павловский считает, что парад ко Дню ВМФ олицетворяет тенденцию к ложным ценностям, которая в последнее время прослеживается в России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Парад в Петербурге формально очень похож на историю с платьем «голого короля». Это самый дорогой из морских парадов, самый мощный, но не наблюдаемый жителями города, закрытый от всех нас всех, что говорит, как об атмосфере эпидемии, об атмосфере привычности нашего отсутствия, нашего неведения о происходящем, так и о том, что мы живем в мире дорогостоящей имитации. Но это будет только нарастать», — сказал он.

Г.Павловский напомнил о сотнях моряков и офицеров, потративших очень много усилий на парад, который никто не увидит.

В акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда состоялся 5-й главный военно-морской парад. Общее количество личного состава, принимающего участие в Главном военно-морском параде и в парадах в пунктах базирования флотов, — более 15 тыс. человек, более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.