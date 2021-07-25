Туроператоры по-разному оценивают грядущий спрос на египетские курорты. Уже через две недели возобновятся регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По словам одних участников рынка, заявленный объем – 5 рейсов в неделю – соответствует существующему спросу. Другие предполагают, что загрузка будет зависеть от стоимости путевки, пишет газета РБК. В случае если оперативный штаб разрешит чартерные рейсы, говорят представители компаний, цены на путевки окажутся в районе 300-500 долларов. Накануне в Ассоциации туроператоров России сказали, что пока из решения оперативного штаба можно сделать вывод, что чартерные рейсы на египетские курорты не возобновляются. Это, в свою очередь, грозит подорожанием путевок.
2021-07-25T12:37:16+03:00
2021-07-25T12:54:46+03:00
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12:37, 25 июля 2021
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