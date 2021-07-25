Два человека погибли и еще пятеро получили травмы в результате ДТП в Нижнем Новгороде. На одной из улиц столкнулись три автомобиля, рассказали в полиции. Одна из столкнувшихся машин, как передает агентство «ТАСС», была каретой скорой помощи, в которой находился пациент. Всех пострадавших уже госпитализировали.
2021-07-25T12:36:57+03:00
2021-07-25T12:54:13+03:00
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12:36, 25 июля 2021
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