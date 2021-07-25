Два человека погибли и еще пятеро получили травмы в результате ДТП в Нижнем Новгороде. На одной из улиц столкнулись три автомобиля, рассказали в полиции. Одна из столкнувшихся машин, как передает агентство «ТАСС», была каретой скорой помощи, в которой находился пациент. Всех пострадавших уже госпитализировали.