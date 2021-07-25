Россия способна обнаружить любого противника, сказал сегодня президент Владимир Путин. Руководство страны постоянно совершенствует вооружение флота, чтобы нанести противнику неотвратимый удар, если потребуется, добавил глава государства. Путин принял сегодня участие в главном военно-морском параде в Петербурге. Само мероприятие состоялось без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Также были перекрыты ряд центральных улиц и набережных.