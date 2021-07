Обвинения меджурнала The Lancet в сокрытии фактов об опасности коронавируса безосновательны – Онищенко

Медицинский журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов об опасности коронавируса. По словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, подобные обвинения безосновательны. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Daily Mail написала со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара, что с начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их.

«The Lancet — это не новостной портал, это не сайт Всемирной организации здравоохранения, который обязан информировать о том, что вирус передается таким или другим путем. The Lancet в понимании людей, которые занимаются наукой, это очень серьезный научный журнал и имеет высокий рейтинг качества научных публикаций. Он публикует на основе тщательного отбора серьезные научные статьи», — считает Г.Онищенко.

Также он отметил, что в случае, если журнал «Ланцет», который ранее положительно отзывался о «Спутнике», подвергнется всеобщей критике, то это никак не навредит репутации российской вакцины.