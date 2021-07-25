В Якутии потушили более 40 природных пожаров, говорят в МЧС. Однако сложная обстановка сохраняется в целом ряде районов республики, предупреждают спасатели. В зоне задымленности остается три десятка населенных пунктов.

Сильные пожары бушуют в Якутии с началом сухого и жаркого сезона. Неделю назад дымом заволокло более полусотни населенных пунктов. В столице региона Якутске была приостановлена работа аэропорта.