Японская полиция задержала жителя страны, который разбрасывал листовки с критикой олимпийских игр. Инцидент произошел в городе Нагоя в центре страны. Как передает местное агентство «Киодо», задержанный разбрасывал листовки из вагона метро. Теперь его обвиняют в причинении ущерба метрополитену. Сам инцидент к сбою движения поездов не привел.

В Японии немало жителей страны выступают против проведения Олимпиады из-за пандемии корнавируса. Одна из демонстраций протеста прошла в пятницу в Токио, за несколько часов до торжественного открытия игр.