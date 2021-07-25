Демонстрации с требованием отставки президента прошли в Бразилии. Люди недовольны политикой правительства по борьбе с коронавирусом. Протесты были анонсированы в 400 городах, в них участвовали десятки тысяч жителей страны. Выступления проходят в Бразилии уже четвертые выходные подряд, передает AFP. Президент Жаир Болсонару с начала пандемии выступал против серьезных ограничений, которые могли бы повредить экономике, сейчас законность его действий проверяет парламент Бразилии.
2021-07-25T12:31:35+03:00
2021-07-25T12:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 25 июля 2021
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