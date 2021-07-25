В России с начала года значительно снизилось производство подсолнечного масла. Все это время цены на этот социально значимый продукт находятся под госрегулированием.\

Согласно данным Росстата, за первое полугодие было выпущено на 17% меньше подсолнечного масла, чем за аналогичный период годом ранее. В июне производство рафинированного опустилось на 15%, а нерафинированного — почти на 36%.

По мнению опрошенных РБК экспертов, основная причина снижения производства в этом сезоне — нехватка сырья у переработчиков из-за снижения урожая подсолнечника в прошлом году. Отмечается, что последние несколько месяцев запасы семян в хозяйствах были на рекордно низком уровне. А на этом фоне значительно возрос экспорт. При этом, собеседники издания полагают, что регулирование цен на подсолнечное масло, введенное правительством в декабре после осеннего подорожания, не повлияло на снижение производства. За несколько месяцев это незаметно. Общая маржинальность компаний сохраняется за счет экспорта и продажи других видов продукции. Влияние будет видно в перспективе нескольких лет. Например, возможно снижение инвестиций в масложировую отрасль.

Участники рынка и чиновники не ожидают нехватки подсолнечного масла на фоне снижения производства. Они уверены, что осенью с поступлением сырья нового урожая перерабатывающие заводы будут вновь работать на полную мощность.