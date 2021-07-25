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12:03, 25 июля 2021

Известный медицинский журнал Lancet назвали одним из виновников пандемии коронавируса

Известный медицинский журнал Lancet назвали одним из виновников пандемии коронавируса. Директор фонда медицинских исследований Welcome Trust Джереми Фаррар утверждает, что издание не стало публиковать первые результаты, которые получили китайские врачи, в то время как каждая секунда была на счету, пишет британская газета Daily Mail. В частности, в открытый доступ не были выложены доказательства возможности распространения вируса бессимптомными носителями. Фаррар предположил, что журнал находился под давлением китайских властей, которые не хотели распространения подобных данных.


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