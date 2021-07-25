Известный медицинский журнал Lancet назвали одним из виновников пандемии коронавируса. Директор фонда медицинских исследований Welcome Trust Джереми Фаррар утверждает, что издание не стало публиковать первые результаты, которые получили китайские врачи, в то время как каждая секунда была на счету, пишет британская газета Daily Mail. В частности, в открытый доступ не были выложены доказательства возможности распространения вируса бессимптомными носителями. Фаррар предположил, что журнал находился под давлением китайских властей, которые не хотели распространения подобных данных.
2021-07-25T12:03:02+03:00
2021-07-25T12:25:11+03:00
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12:03, 25 июля 2021
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