Известный медицинский журнал Lancet назвали одним из виновников пандемии коронавируса. Директор фонда медицинских исследований Welcome Trust Джереми Фаррар утверждает, что издание не стало публиковать первые результаты, которые получили китайские врачи, в то время как каждая секунда была на счету, пишет британская газета Daily Mail. В частности, в открытый доступ не были выложены доказательства возможности распространения вируса бессимптомными носителями. Фаррар предположил, что журнал находился под давлением китайских властей, которые не хотели распространения подобных данных.