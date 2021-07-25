Заразность бразильского штамма коронавируса может достигать 60% среди привитых, выяснили ученые — исследования опубликованы на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Несколько дней назад стало известно, что вариацию коронавируса «гамма» выявили в России.

Ученые изучили вспышку коронавируса на золотодобывающей шахте во французской Гвиане в мае этого года. Из 44 человек, работавших на предприятии, более половины – 25 человек – прошли полный курс вакцинации препаратом Pfizer, часть шахтеров получили первую дозу. Среди полностью привитых в итоге заболели 60% рабочих. Среди непривиых инфицированы оказались 75%. Тяжелого течения болезни не было ни в одной из групп. Однако собранная статистика, даже с учетом того, что условия работы шахтеров способствуют распространению ковида, говорит о том, что риск заразиться «гамма»-штаммом после вакцинации значительно выше, чем в случае исходного варианта коронавируса. При этом, обращают внимание ученые, лабораторные исследования показывали, что вакцины должны быть эффективны. В выводах исследования подчеркивается, что в случае «гамма»-штамма даже полностью привитым людям рекомендуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пока в России выявлены единичные случаи заболевания из-за британского штамма, в основном в стране распространен индийский вариант – дельта. Обе вариации считаются более заразными и могут снижать эффективность антител.