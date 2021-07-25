В России по данным оперативного штаба было зафиксировано чуть более 24 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Скончались 779 человек, на 20 меньше чем накануне. При этом в Москве по-прежнему самый высокий прирост случаев заражения, он составляет на сегодняшний день 3406, на 30 больше, чем днем ранее. Скончались в столице 103 заболевших. Всего с начала пандемии в городе умерло чуть более 25 тысяч.