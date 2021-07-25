Главный военно-морской парад проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге. В его проведении участвует президент В. Путин. Мероприятие приурочено к 325-летию российского флота. Также эту дату отмечают на других военно-морских базах страны: во Владивостоке, Севастополе, Мурманской и Калининградской областях. Между тем, в северной столице на парад решено не пускать зрителей. С утра в Петербурге были перекрыты несколько центральных улиц и набережных. Это связано с ситуацией вокруг коронавируса в городе.