Главный военно-морской парад проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге. В его проведении участвует президент В. Путин. Мероприятие приурочено к 325-летию российского флота. Также эту дату отмечают на других военно-морских базах страны: во Владивостоке, Севастополе, Мурманской и Калининградской областях. Между тем, в северной столице на парад решено не пускать зрителей. С утра в Петербурге были перекрыты несколько центральных улиц и набережных. Это связано с ситуацией вокруг коронавируса в городе.
2021-07-25T11:33:09+03:00
2021-07-25T12:08:25+03:00
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11:33, 25 июля 2021
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