В Никарагуа задержан еще один кандидат в президенты. Ноэля Хосе Видаурре обвинили в действиях, которые ставят под угрозу независимость, суверенитет и самоопределение республики, а также в призывах к иностранному вмешательству. С начала президентской компании в стране задержаны уже семеро кандидатов, в том числе предполагаемый фаворит гонки, дочь бывшего главы государства Кристиана Чаморро. Больше 14 лет президентский пост в стране занимает Даниэль Ортега, который придерживается левых взглядов. Также он известен теплыми отношениями с российским руководством.
2021-07-25T11:32:51+03:00
2021-07-25T11:32:51+03:00
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11:32, 25 июля 2021
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