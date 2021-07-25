В Никарагуа задержан еще один кандидат в президенты. Ноэля Хосе Видаурре обвинили в действиях, которые ставят под угрозу независимость, суверенитет и самоопределение республики, а также в призывах к иностранному вмешательству. С начала президентской компании в стране задержаны уже семеро кандидатов, в том числе предполагаемый фаворит гонки, дочь бывшего главы государства Кристиана Чаморро. Больше 14 лет президентский пост в стране занимает Даниэль Ортега, который придерживается левых взглядов. Также он известен теплыми отношениями с российским руководством.