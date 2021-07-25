Заразность бразильской мутации коронавируса может остаться довольно высокой среди тех, кто привился от инфекции. Как сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний США, из 25 вакцинированных заболели 15 человек. Среди не привившихся этот показатель был еще выше, почти три четверти заболевших. Вспышка заболеваемости из-за бразильской мутации сейчас наблюдается во французской Гвиане. На днях в Роспотребнадзоре говорили, что такую же мутацию уже выявили и в России.