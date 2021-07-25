Заразность бразильской мутации коронавируса может остаться довольно высокой среди тех, кто привился от инфекции. Как сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний США, из 25 вакцинированных заболели 15 человек. Среди не привившихся этот показатель был еще выше, почти три четверти заболевших. Вспышка заболеваемости из-за бразильской мутации сейчас наблюдается во французской Гвиане. На днях в Роспотребнадзоре говорили, что такую же мутацию уже выявили и в России.
2021-07-25T11:32:34+03:00
2021-07-25T12:09:51+03:00
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11:32, 25 июля 2021
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