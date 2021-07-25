Верхняя палата французского парламента одобрила законопроект о борьбе с коронавирусом. В то же время, в документ внесли ряд изменений. В частности, оттуда убрали ряд ограничений для ресторанов и кафе. Заведения общепита смогут обслуживать посетителей открытых террас без необходимости требовать от них так называемые санитарные паспорта. Кроме того, из законопроекта убрали положение об обязательном предъявлении подобных документов при посещении крупных супермаркетов. Ранее, против новых мер во французских городах проходили демонстрации протеста. Только накануне в Париже на подобной акции были задержаны не менее 9 человек. Их обвинили в нападениях на силовиков и журналистов.
2021-07-25T11:31:37+03:00
2021-07-25T12:31:01+03:00
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11:31, 25 июля 2021
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