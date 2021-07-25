США не могут вывезти афганцев, получивших право на эвакуацию из Афганистана на фоне наступления талибов. Ранее власти исламской республики почти во всех провинциях ввели комендантский час.

Тысячи граждан Афганистана, которых Вашингтон пообещал вывезти, не могут добраться до столицы – Кабула, откуда их должна забрать американская сторона. Как передает телеканал Эн-би-си, некоторые жители страны сообщают, что дороги уже контролируют талибы. Кроме того, десятки афганцев оказались не в состоянии оплатить поездку в Кабул, они обратились за помощью к благотворительным организациям в США. В Вашингтоне, между тем, говорят, что поскольку Соединенные Штаты вывели почти все войска и поэтому «не могут обеспечить транспортировку» людей. Право на эвакуацию получили граждане Афганистана, оказывавшие различную помощь американским войскам. По данным СМИ, воспользоваться этим планируют около 18 тысяч афганцев и десятки тысяч членов их семей. Ситуация осложняется введенным в стране комендантским часом, это сделали, чтобы сдержать Талибан, запрещенная в России. Радикальное движение начало масштабное наступление на правительственные силы весной, после объявления США о выводе войск. Под контролем талибов оказалась значительная территория страны.

Группировка «Талибан» ранее утверждала, что взяла под контроль почти 80% территории Афганистана. В Кабуле это отрицают.