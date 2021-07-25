Авторитетный медицинский журнал «Lancet» обвинили в причастности к смерти людей от коронавируса

Авторитетный медицинский журнал «Lancet», как пишет британская газета «Daily Mail» обвинили в причастности к смерти людей от коронавируса. В частности, как утверждает международный фонд Welcome Trust, который финансирует медицинские исследования, издание, якобы, задерживало публикацию исследования, которое подтверждало передачу коронавируса от человека к человеку, в том числе бессимптомными носителями. Эксперты уверены, что «Lancet» был обязан как можно скорее проинформировать ученых в других странах и специалистов в области общественного здравоохранения. Кроме того, журнал подвергался критике за письмо с осуждением теорий заговора, предполагающих что коронавирус мог иметь лабораторное происхождение.
2021-07-25T11:03:07+03:00
2021-07-25T11:31:32+03:00
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11:03, 25 июля 2021
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