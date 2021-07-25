Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских Игр в Токио. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Бацарашкина могла вообще остаться без медалей. Из-за сбоя электроники система не засчитала ей выстрел в отведенные 50 секунд. Однако затем судьи, разобравшись, все-таки дали ей возможность выстрелить еще раз. Перед последней попыткой она проигрывала сопернице полбалла, но болгарская спортсменка Антоанета Костадинова ошиблась, а рука Виталины не дрогнула. В Рио-де-Жанейро она была второй и сейчас сделала самый важный шаг вперед. Главной надеждой дня для российской команды сегодня является шпажиска Инна Дериглазова – олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Ей предстоит бороться за медали в личном турнире. Ее коллега Сергей Бида – серебряный призер Чемпионата мира тоже среди фаворитов.

Серебряные медали обеспечили себе российские лучницы, но они могут добиться и большего, если обыграют в финале команду Южной Кореи.