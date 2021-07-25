В тюрьме штата Калифорния скончался приговоренный к смертной казни. 77-летний Родни Алькала, как сообщает администрация учреждения, умер по естественным причинам. Он был осужден за убийство 12-летнего подростка и четырех женщин. В тюрьме Алькала находился больше 40 лет. Его еще называли Убийца из «Игры для знакомств», т.к. он участвовал в одноименном телевизионном шоу.