Не менее 9 человек были задержаны в Париже на протестах против новых ограничений из-за коронавируса. По данным газеты Le Monde, всего в стране в субботу вышли на демонстрации около 160 тыс. человек. Они выступали в первую очередь против планов правительства ввести т.н. «санитарные пропуска» для допуска в заведения общепита и заведения культуры. В эти документы будут вносить данные о вакцинации и тестах на коронавирус. Кроме того, правительство хочет отстранить от работы без выплаты зарплаты медицинских работников, кто не привился.