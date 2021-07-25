Не менее 9 человек были задержаны в Париже на протестах против новых ограничений из-за коронавируса. По данным газеты Le Monde, всего в стране в субботу вышли на демонстрации около 160 тыс. человек. Они выступали в первую очередь против планов правительства ввести т.н. «санитарные пропуска» для допуска в заведения общепита и заведения культуры. В эти документы будут вносить данные о вакцинации и тестах на коронавирус. Кроме того, правительство хочет отстранить от работы без выплаты зарплаты медицинских работников, кто не привился.
2021-07-25T10:49:11+03:00
2021-07-25T10:49:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:49, 25 июля 2021
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