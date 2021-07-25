В России снизилось производство подсолнечного масла. Выпуск упал почти на 20% в первом полугодии, пишет газета РБК со ссылкой на данные Росстата. Производители говорят, что основная причина в плохом урожае и росте экспорта сырья в начале сезона. При этом, компания уверяет, что заморозка цен на подсолнечное масло, которое ввело правительство, на производстве никак не сказалось. Стоимость этого продукта начала резко расти с осени прошлого года. На проблему обратили внимание в Кремле.
2021-07-25T10:48:43+03:00
2021-07-25T10:48:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:48, 25 июля 2021
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