В Забайкалье восстановлен один из двух пролетов рухнувшего из-за наводнения железнодорожного моста. Это ЧП привело к остановке движения по Транссибирской магистрали. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, их осложняет высокий уровень воды в реке, рассказали представители РЖД. С помощью автобусов и самолетов удалось перевезти около 2,5 тысяч пассажиров поездов, которые задержаны в результате этого происшествия.