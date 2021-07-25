Первую золотую медаль завоевали на Олимпиаде в Токио российские спортсмены. Награду получила Виталина Бацарашкина, которая оказалась лучшей в стрельбе из пневматического пистолета. В копилке команды теперь 3 медали, по одной в каждой категории, в общекомандном зачете сборная олимпийского комитета России пока остается в пятерке лучших.