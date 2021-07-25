Тайфун «Непартак» надвигается на Токио, где проходят олимпийские игры. Как ожидается в ближайшие дни, он принесет в японскую столицу сильные дожди и ветер. Высота волн может составить от 6 до 8 метров, предупреждает метеорологическое управление Японии. В оргкомитете Олимпиады не исключили, что расписание соревнований могут скорректировать из-за надвигающейся стихии. Часть мероприятий уже перенесли с понедельника на другие дни. Токийская олимпиада продлится до 8 августа.
2021-07-25T10:47:54+03:00
2021-07-25T10:47:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2876640-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:47, 25 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Бывшая супруга российского миллиардера Аркадия Ротенберга пожаловалась на захват виллы на юге Франции Наталья Ротенберг, как пишет газета Nice-matin, утверждает, что некие боевики из Чечни силой выгнали работников с территории резиденции, избили охрану и управляющего, сломали камеры и поменяли замки…
Популярное за неделю
Актёр Борис Галкин записал видеообращение, в котором призвал россиян объединиться против принудительной вакцинации Видеобращение Бориса Галкина разместил в своем аккаунте в Инстаграм актер Егор Бероев, который недавно прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых…