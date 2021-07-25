Тайфун «Непартак» надвигается на Токио, где проходят олимпийские игры. Как ожидается в ближайшие дни, он принесет в японскую столицу сильные дожди и ветер. Высота волн может составить от 6 до 8 метров, предупреждает метеорологическое управление Японии. В оргкомитете Олимпиады не исключили, что расписание соревнований могут скорректировать из-за надвигающейся стихии. Часть мероприятий уже перенесли с понедельника на другие дни. Токийская олимпиада продлится до 8 августа.