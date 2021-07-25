Бывшая жена российского олигарха Аркадия Ротенберга Наталья обратилась в полицию французского города Ницца. Она уверяет, что неизвестные захватили принадлежащую ей виллу. Представители бизнесмена настаивают на том, что дом ей не принадлежит.

По версии экс-супруги на территорию поместья вломились, как она говорит «чеченские террористы». Избив охрану и управляющего они сменили замки и устроили там базу. Виновными в этой провокации она называет российских олигархов, мстящих ей за «активную деятельность». В местной жандармерии подтвердили получение заявления. В принадлежащей Ротенбергу фирме Вилла Шошана, которая управляет объектом заявили, что Наталье она не принадлежит, а сама она, проживая постоянно в Армении и решила его арендовать. Форбс со ссылкой на свои источники пишет о том, что часть недвижимости, в том числе вилла Шошана, должны были отойти супруге по суду после развода, но пока ни один ей еще не передан, что и является источником конфликтов. В 2019 году Наталья въехала на виллу Шошана только с помощью полиции.

Тяжба между бывшими супругами продолжается. Как сообщает РБК сейчас Аркадий Ротенберг пытается оспорить передачу бывшей жене особняка в Англии.