Многие жители Афганистана, которых согласились забрать власти США, не могут приехать в Кабул для эвакуации. Как передает американский телеканал NBC, речь идет о тысячах афганцев, столкнувшихся со смертельной опасностью быть убитыми или захваченными талибами. По их словам, радикальные исламисты контролируют часть дорог в столицу Афганистана. В свою очередь американские чиновники жалуются, что из-за резкого сокращения военного присутствия американских войск они не могут обеспечить транспортировку эвакуированных. Группировка «Талибан», запрещенная в России, ранее утверждала, что взяла под контроль почти 80% территории Афганистана. В Кабуле это отрицают.
2021-07-25T10:02:29+03:00
2021-07-25T10:02:29+03:00
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10:02, 25 июля 2021
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