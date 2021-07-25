Многие жители Афганистана, которых согласились забрать власти США, не могут приехать в Кабул для эвакуации. Как передает американский телеканал NBC, речь идет о тысячах афганцев, столкнувшихся со смертельной опасностью быть убитыми или захваченными талибами. По их словам, радикальные исламисты контролируют часть дорог в столицу Афганистана. В свою очередь американские чиновники жалуются, что из-за резкого сокращения военного присутствия американских войск они не могут обеспечить транспортировку эвакуированных. Группировка «Талибан», запрещенная в России, ранее утверждала, что взяла под контроль почти 80% территории Афганистана. В Кабуле это отрицают.