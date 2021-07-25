В Приамурье скончался глава областного Министерства цифрового развития и связи Александр Курдюков. Несколько дней назад он попал в больницу после избиения.

Слова соболезнования в связи со смертью регионального министра выразил в телеграме губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что Курдюков «ушел очень рано». Как сообщалось, 22 июля 39-летнего чиновника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Он находился в коме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики зафиксировали у главы министерства перелом костей черепа и гематому головного мозга. За несколько дней до этого Курдюков с компанией отдыхал в амурском пансионате «Берлога». По данным телеграм-канала Baza, там у него произошла перепалка с неким Алексеем, который начал приставать к его жене. При этом отмечается, что сначала конфликт быстро погасили, однако вечером того же дня министр пропал. Нашли его уже без сознания с проломленной головой. Кто и как его избил пока неизвестно. По данным Baza, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Официально эту информацию полиция не подтверждала. В министерстве говорили, что министр находится на больничном.