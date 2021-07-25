Три матча первого тура чемпионата России по футболу пройдут сегодня в России. Екатеринбургский «Урал» на своем поле примет клуб «Краснодар». Самарские «Крылья Советов» проводят домашний матч с грозненским «Ахматом». В Москве ЦСКА сыграет с «Уфой». Сам тур завершится в понедельник встречей между «Нижним Новгородом» и «Сочи». Накануне московский «Спартак» впервые за 10 лет стартовал в новом сезоне с поражения. В первом матче под руководством нового тренера Руя Витории в Казани красно-белые уступили «Рубину» со счетом 0:1.
2021-07-25T09:33:33+03:00
2021-07-25T09:33:33+03:00
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09:33, 25 июля 2021
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