Три матча первого тура чемпионата России по футболу пройдут сегодня в России. Екатеринбургский «Урал» на своем поле примет клуб «Краснодар». Самарские «Крылья Советов» проводят домашний матч с грозненским «Ахматом». В Москве ЦСКА сыграет с «Уфой». Сам тур завершится в понедельник встречей между «Нижним Новгородом» и «Сочи». Накануне московский «Спартак» впервые за 10 лет стартовал в новом сезоне с поражения. В первом матче под руководством нового тренера Руя Витории в Казани красно-белые уступили «Рубину» со счетом 0:1.