Главный военно-морской парад пройдет сегодня в Санкт—Петербурге. Он приурочен к 325-летию российского флота. Мероприятие посетит президент. В то же время зрителей на парад не пустят из-за ситуации с коронавирусом в городе. Из-за него до двух часов дня закроют почти весь левый берег Невы в центральной части Петербурга, стрелку и часть берега Васильевского острова, а также целый ряд улиц. Также праздничные мероприятия пройдут в Мурманской и Калининградской областях, Владивостоке, дагестанском Каспийске. В Севастополе от больш8инства выступлений отказались, празднование ограничится проходом кораблей и пролетом авиации.