Главный военно-морской парад пройдет сегодня в Санкт—Петербурге. Он приурочен к 325-летию российского флота. Мероприятие посетит президент. В то же время зрителей на парад не пустят из-за ситуации с коронавирусом в городе. Из-за него до двух часов дня закроют почти весь левый берег Невы в центральной части Петербурга, стрелку и часть берега Васильевского острова, а также целый ряд улиц. Также праздничные мероприятия пройдут в Мурманской и Калининградской областях, Владивостоке, дагестанском Каспийске. В Севастополе от больш8инства выступлений отказались, празднование ограничится проходом кораблей и пролетом авиации.
2021-07-25T09:33:12+03:00
2021-07-25T09:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 25 июля 2021
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