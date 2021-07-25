В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами. Погибли 5 человек, почти 200 пострадали, рассказали агентству ТАСС в МВД. Там напомнили, что до сих пор статус электросамокатов в законодательстве не урегулирован, разработкой документов по этому вопросу занимается министерство транспорта. Главной проблемой остается скоростной режим для подобных транспортных средств. Кроме того, актуальным является и вопрос средств защиты. В полиции добавили, что разрешение на управление самокатами стоит давать детям не младше 7 лет.