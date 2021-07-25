Московский избирком удалил из своей системы ложную информацию о судимости муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Московский избирком, как стало известно «Эху», удалил из своей системы ложную информацию о судимости муниципального депутата Кетеван Хараидзе.

Ранее окружная комиссия вписала в графу о судимостях Хараидзе запись о том, что она якобы была признана виновной в мошенничестве. Муниципальный депутат попала в список кандидатов в Госдуму по одномандатным округам от партии «Зеленая альтернатива». Хараидзе проходит по делу о мошенничестве, но решения суда еще не было. Сама она связывает уголовное преследование со своей политической деятельностью.