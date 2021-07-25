В Амурской области скончался министр цифрового развития региона Александр Курдюков. Эту информацию подтвердили в местной администрации. На днях 39-летний чиновник был госпитализирован, по неофициальным данным после драки на одной из турбаз. При этом силовые структуры никак случившееся не комментировали. Местная пресса писала, что конфликт, в результате которого Курдюков получил черепно-мозговую травму произошел на бытовой почве.