В Амурской области скончался министр цифрового развития региона Александр Курдюков. Эту информацию подтвердили в местной администрации. На днях 39-летний чиновник был госпитализирован, по неофициальным данным после драки на одной из турбаз. При этом силовые структуры никак случившееся не комментировали. Местная пресса писала, что конфликт, в результате которого Курдюков получил черепно-мозговую травму произошел на бытовой почве.
2021-07-25T09:32:14+03:00
2021-07-25T09:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 25 июля 2021
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