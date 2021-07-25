Новое наводнение началось на юге Бельгии. Его причиной опять стали сильные дожди в регионе. Вода уже затопила несколько населенных пунктов. Местный телеканал RTBF передает, что сильнее всего пострадал город Динан и ряд кварталов Намюра. О жертвах и пострадавших пока нет информации. В прошлый раз наводнение в регионе произошло полторы недели назад. Тогда в Бельгии погибли 32 человека. Общее количество жертв паводка в Западной Европе составляет почти две сотни.