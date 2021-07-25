Мощи Александра Невского сегодня привезут сегодня в церковь «Казанской» иконы Божией Матери города Чудова.

Торжества начнутся на трассе М-11 «Нева», там проведут крестный ход с мощами Александра Невского. Далее состоится молебен. Во встрече иконы примут участие митрополит Новгородский и Старорусский Лев, местные чиновники и представители поисковых отрядов, помогавшие в раскопках мемориала. Верующие смогут прикоснуться к ковчегу с частицей мощей. Такую возможность предоставляли во всех городах, куда привозили икону. Однако далеко не везде соблюдали меры профилактики распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют видео, размещенные в интернете. В частности, большие группы людей собирались без масок на лице, не соблюдали социальную дистанцию, часто образовывались толпы, а к мощам прикладывались друг за другом.

Перемещение мощей по городам России приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского.