Представители ЛГБТ-сообщества вышли накануне на акцию под названием «Парад гордости» в Будапеште. Акция состоялась на фоне принятого недавно правительством Венгрии закона о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних. Пресс-секретарь парада Йоханна Майерчик сказала AFP, что новые правила вызывают обеспокоенность:

«Власть принимает гомофобные решения, поэтому в венгерском обществе зреет серьёзное возмущение. Многие люди хотят выразить свою поддержку ЛГБТ-сообществу, поэтому субботний марш имеет историческое значение. С одной стороны, венгры очень злы на власть и хотели бы что-то активно делать, но с другой стороны существуют серьёзные опасения за будущее, поэтому многие геи и лесбиянки собираются покинуть страну, если правительство Орбана сохранится и после выборов следующего года»

Шествие людей нетрадиционной ориентации проводится в Будапеште почти ежегодно. Вместе с тем власти в последнее время стали поднимать вопрос о неприемлемости подобных явлений в Венгрии.