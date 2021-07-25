Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов России. По данным Гидрометцентра, они пройдут в Сибири и на Северном Кавказе. В этой связи ожидается повышение уровня воды до опасной отметки в реке Амур. В Ингушетии, Чечне и соседних регионах помимо дождей ожидается сильный ветер. В то же время на Урале и в Западной Сибири придет похолодание. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов, говорят специалисты.