Власти Афганистана объявили комендантский час практически на всей подконтрольной им территории. В 31 из 33 провинций страны запрещено выходить на улицу с 10 вечера до четырех утра. Решение принято на фоне наступления радикальных исламистов на позиции правительственных сил. Боевики утверждают, что уже контролируют практически всю границу страны и 80% территории Афганистана. В Кабуле это отрицают.
2021-07-25T08:32:48+03:00
2021-07-25T08:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 25 июля 2021
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