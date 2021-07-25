Власти Афганистана объявили комендантский час практически на всей подконтрольной им территории. В 31 из 33 провинций страны запрещено выходить на улицу с 10 вечера до четырех утра. Решение принято на фоне наступления радикальных исламистов на позиции правительственных сил. Боевики утверждают, что уже контролируют практически всю границу страны и 80% территории Афганистана. В Кабуле это отрицают.