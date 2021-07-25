Бывшая супруга российского миллиардера Аркадия Ротенберга пожаловалась на захват виллы на юге Франции. Наталья Ротенберг, как пишет газета Nice-matin, утверждает, что некие боевики из Чечни силой выгнали работников с территории резиденции, избили охрану и управляющего, сломали камеры и поменяли замки. При этом она обвиняет в захвате неких крупных российских олигархов, чьи имена уже известны. Ротенберг считает, что мотивом для захвата жилья стала ее «активная деятельность». А силовые структуры сотрудничают с захватчиками виллы. В компании, которая управляет виллой в свою очередь сказали, что особняк под Ниццей не принадлежит бывшей жене миллиардера. И высказывания Натальи Ротенберг там расценивают как клевету.
2021-07-25T08:32:28+03:00
2021-07-25T08:32:28+03:00
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08:32, 25 июля 2021
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