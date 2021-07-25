В Амурской области скончался избитый ранее министр цифрового развития Александр Курдюков. Эту информацию уже подтвердили в руководстве региона. Курдюкову было 39 лет, его госпитализировали после драки на одной из турбаз, сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. По их сведениям, министр получил серьезные травмы, в том числе головы. Тогда в полиции от комментариев отказались. Возбуждено ли уголовное дело по факту случившегося, пока неизвестно.