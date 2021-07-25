В Амурской области скончался избитый ранее министр цифрового развития Александр Курдюков. Эту информацию уже подтвердили в руководстве региона. Курдюкову было 39 лет, его госпитализировали после драки на одной из турбаз, сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. По их сведениям, министр получил серьезные травмы, в том числе головы. Тогда в полиции от комментариев отказались. Возбуждено ли уголовное дело по факту случившегося, пока неизвестно.
2021-07-25T08:32:00+03:00
2021-07-25T08:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 25 июля 2021
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