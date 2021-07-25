Первую золотую медаль завоевали российские спортсмены на Олимпиаде в Токио. Виталина Бацарашкина оказалась лучшей в стрельбе из пневматического пистолета. Таким образом сейчас в активе у россиян в Токио три награды – золото, серебро и бронза. В общекомандном зачете сборная Олимпийского комитета России находится в первой пятерке.