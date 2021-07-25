Первую золотую медаль завоевали российские спортсмены на Олимпиаде в Токио. Виталина Бацарашкина оказалась лучшей в стрельбе из пневматического пистолета. Таким образом сейчас в активе у россиян в Токио три награды – золото, серебро и бронза. В общекомандном зачете сборная Олимпийского комитета России находится в первой пятерке.
2021-07-25T08:31:39+03:00
2021-07-25T08:31:39+03:00
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08:31, 25 июля 2021
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