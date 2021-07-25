Авиасалон МАКС закрывается сегодня вечером. Он идёт со вторника.

В рамках международного авиасалона в этом году были заключены контракты более чем на 230 миллиардов рублей, об этом ранее объявляли в Рособоронэкспорте. Всего таким образом продали сто шестьдесят одну единицу авиатехники. В основном, известно становится о покупках, которые сделали российские компании. Однако, вчера РИА «Новости» сообщило о том, что Россия и Арабские Эмираты подписали соглашение на поставку вертолёта Ми-171А2. Как отмечало агентство, пока речь идёт об одной машине, но в будущем с Эр-Риядом уже разработали программу на поставку пяти вертолётов в год.

Также в «Рособоронэкспорте» отдельно отмечали, что на этой неделе заключили тринадцать контрактов на поставку российской продукции военного назначения. Их общая сумма превышает миллион евро. Подробности сделок не уточняются

Авиасалон проходит в подмосковном Жуковском. Ранее организаторы объявили о том, что из-за наплыва желающих посмотреть на шоу с участием самолётов, электрички и автобусы от железнодорожных платформ до аэродрома начали ходить чаще.

МАКС организуют раз в два года. Его проводят с 1993-его.