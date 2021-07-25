Глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что избирком удалил ложную информацию о судимости Кетеван Хараидзе. Накануне главный редактор «Эха Москвы» сказал в эфире нашей радиостанции, что намерен обратиться по этому поводу к главе Мосгоризбиркома. По его словам, территориальная избирательная комиссия совершила сознательный подлог, что является уголовным преступлением. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе баллотируется в Госдуму. Ее обвинили в мошенничестве и посадили в СИЗО, затем отпустили под домашний арест. Решения суда еще не было.
2021-07-25T08:05:49+03:00
2021-07-25T08:05:49+03:00
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Эксклюзив Эха 08:05, 25 июля 2021
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