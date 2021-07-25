Глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что избирком удалил ложную информацию о судимости Кетеван Хараидзе. Накануне главный редактор «Эха Москвы» сказал в эфире нашей радиостанции, что намерен обратиться по этому поводу к главе Мосгоризбиркома. По его словам, территориальная избирательная комиссия совершила сознательный подлог, что является уголовным преступлением. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе баллотируется в Госдуму. Ее обвинили в мошенничестве и посадили в СИЗО, затем отпустили под домашний арест. Решения суда еще не было.