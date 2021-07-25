Россиянка Виталина Бацарашкина этим утром стала олимпийской чемпионкой. 24-летняя спортсменка завоевала «золото» в стрельбе из пневматического пистолета. Это первая медаль высшей пробы на Играх в Токио для наших спортсменов. Накануне россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки. Бронзовую награду получил тхэквондист Михаил Артамонов. В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета России поднялась на 4-е место и делит его с Австралией. Сменился лидер – Япония оттеснила Китай на второе место. На третьем США.