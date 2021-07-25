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07:10, 25 июля 2021

Первый зам госсекретаря США посетит сегодня Китай

Ожидается, что дипломаты обсудят встречу руководителей КНР и Соединённых Штатов.

В рамках длинной поездки по Азии заместитель главы госдепартамента Уэнди Шерман два дня проведёт в Китае. В городе Тяньцзинь она встретится с некоторыми членами госсовета республики, с её министром иностранных дел и в другими официальными лицами. Как сказано на сайте американского дипломатического ведомства, первый заместитель намерена обсудить вопросы, как действия КНР, которые вызывают озабоченность Соединённых Штатов, таки вопросы, по которым интересы двух стран совпадают.

Агентство Reuters сообщало, что во время этого визита Уэнди Шерман вероятно обсудит идею встречи президента Джо Байдена и генерального секретаря Си Цзиньпиня. Она теоретически может произойти на полях саммита стран «Большой двадцатки», который должны провести в Италии в октябре этого года. Ранее в Белом доме говорили, что американский президент готов к очной встрече с главой КНР.

Делегации США и КНР проводили встречу в марте этого года. Тогда разговор шёл на повышенных тонах. В частности, стороны обвинили друг друга в нарушении прав человека.


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