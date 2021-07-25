Иностранцы, приезжающие в РФ с территории государств-членов ЕАЭС обязаны использовать специальное мобильное приложение

Там отразят их тесты ПЦР на коронавирус.

Мобильное приложение получило название «Путешествую без COVID-19». В нем должен быть отрицательный результат анализа на ковид. Если он положительный, то въехать в Россию не получится Соответствующее распоряжении дали в правительстве.

Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. С 1 сентября приложение распространит свое действие на въезд в Россию из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Согласно новым правилам, ПЦР-тест на ковид должен быть сделан не позднее, чем за три дня до приезда. До получения результатов лабораторного исследования на коронавирус иностранный гражданин обязан соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Приложение будет действовать в период пандемии, такая мера принята на время.